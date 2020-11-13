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13 ноя 2020

Московских водителей предупредили о срочной замене резины

Московских водителей предупредили о срочной замене резины

Департамент транспорта настоятельно рекомендовал московским водителям в кратчайшие сроки посетить шиномонтаж

Власти Москвы предупредили столичных автомобилистов о небольшом снеге в конце недели. Как сообщает департамент транспорта в официальном Telegram-канале, в сложившихся обстоятельствах у водителей осталась всего «пара дней, чтобы безопасно доехать для шиномонтажа и переобуться».

Ведомство уже неоднократно обращалась к водителям с просьбой в скорейшее время посетить шиномонтаж. ГИБДД, в свою очередь, в середине октября рекомендовала водителям озаботиться подготовкой своих автомобилей к наступлению холодов, проверив транспорт «на предмет технической исправности, а зимние покрышки — пригодности к использованию».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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