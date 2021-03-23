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23 мар 2021

Москва готовится к размещению новых камер

Москва готовится к размещению новых камер

Новые комплексы фото и видеофиксации будут отслеживать  автомобили на предмет правомерности парковки

250 стационарных комплексов окутают несколько районов столицы. Улицы рядом с метро «Охотный ряд», «Коломенская», «Фили», «Чистые пруды», «Парк культуры» будут нашпигованы следящими устройствами. Предполагается, что камеры будут отслеживать как остановку в неположенных местах, так и зоны платных парковок.

Вместе с тем, в Москве обновился список улиц, где парковка стала платной. Так метаморфозы произошли в районах Аэропорт, Выхино-Жулебино, Внуково и так далее. Иначе говоря,  окраины и районы новой Москвы начинают обрастать платными парковками.  Интересно, что большая часть из мест будет предназначаться резидентам данных районов. Таким образом, департамент транспорта хочет снизить наплыв машин из Подмосковья.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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