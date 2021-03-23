Москва готовится к размещению новых камер

Новые комплексы фото и видеофиксации будут отслеживать автомобили на предмет правомерности парковки

250 стационарных комплексов окутают несколько районов столицы. Улицы рядом с метро «Охотный ряд», «Коломенская», «Фили», «Чистые пруды», «Парк культуры» будут нашпигованы следящими устройствами. Предполагается, что камеры будут отслеживать как остановку в неположенных местах, так и зоны платных парковок.

Вместе с тем, в Москве обновился список улиц, где парковка стала платной. Так метаморфозы произошли в районах Аэропорт, Выхино-Жулебино, Внуково и так далее. Иначе говоря, окраины и районы новой Москвы начинают обрастать платными парковками. Интересно, что большая часть из мест будет предназначаться резидентам данных районов. Таким образом, департамент транспорта хочет снизить наплыв машин из Подмосковья.