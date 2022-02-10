Москва стала одним из самых «пробочных» городов в мире

Компания TomTom, специализирующаяся на создании дорожных карт и производстве навигационных систем, опубликовала рейтинг городов с самыми загруженными дорогами в 2021 году. Москва заняла в нем почетную вторую строчку. Ужасно? Это как посмотреть – еще год назад мы были лидерами

Собственно, опередил нашу столицу Стамбул, а почетное третье место здесь досталось Киеву. В то же время в рейтинге оказалось множество российских городов в целом. Так, например, седьмое место занял Санкт-Петербург, девятое - Новосибирск. Интересный факт, каждый московский водитель проводит в пробках по 140 часов ежегодно.

Стоит отметить, что власти столицы высказались положительным образом о данном рейтинге, заявив, что в данный момент ведется постоянная работа по улучшению дорожной ситуации в городе. Рассказали и о некоторых успехах. Так, например, внедрение ограничений для въезда грузовиков и новых светофоров, позволило добиться увеличения средней скорости движения – до 55 километров в час.