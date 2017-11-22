Район Сокольников и так не самое простое с точки зрения трафика место в городе (хотя, в современной Москве простых мест с точки зрения пробок уже и не осталось). А теперь в течение двух лет их вовсе может ждать транспортный коллапс — из-за строительства станции метро «Стромынка» в районе меняют схему движения на два года.

На первом этапе — с 9 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года — закроют Сокольническую площадь. Изменятся направления движения на пяти улицах: одностороннее движение введут на участке улицы Сокольническая Слободка от улицы Русаковской до улицы Сокольнический Вал, на участке улицы Маленковской от улицы Сокольнический Вал до улицы Шумкина, на участке улицы Старослободской от улицы Шумкина до улицы Сокольнический Вал.

Двухстороннее движение организуют на участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка и на участке Песочного переулка от улицы Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

На втором этапе — с 31 января по 31 марта 2018 года — ограничат движение на улице Стромынке. Для транспорта будут доступны две полосы из четырех.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) признали, что ждут осложения прогнозирует дорожно-транспортной ситуации в этом районе и предложили автомобилистам выбирать маршруты объезда. Ну а лучше всего, по мнению властей воспользоваться общественным транспортом, а на автомобиле ездить в так называемые «внепиковые часы». Правда, в ЦОДД не уточнили, в какие часы в Москве нет пробок.

