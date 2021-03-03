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3 мар 2021

Москвичи готовятся к бесплатным парковкам

Москвичи готовятся к бесплатным парковкам

Удовольствие продлится только один день, а после все вернется на круги своя, даже городская парковка в центре по 380 рублей в час.

Столичный департамент транспорта делится с москвичами радостной вестью – в рамках большого праздника, а именно, Международного женского дня, иначе говоря, восьмого марта, все парковки становятся бесплатными. Даже центральные улочки, останавливаясь на которых, приходится отдавать почти по четыреста рублей за час парковки,  будут доступными для всех.

6 и 7 числа все парковки функционируют штатно, то есть в субботу городские стоянки являются платными, а в воскресенье  - нет. Исключение составляют те самые центральные улицы  с четырехсот рублевой стоимостью парковки – там стоянку приходится оплачивать всегда.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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