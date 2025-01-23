Москвичи стали реже нарушать правила парковки, но эвакуаций все равно стало больше

В 2024 году в Москве зафиксировано снижение числа нарушений правил парковки, однако количество эвакуаций автомобилей немного увеличилось. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы

Согласно данным ведомства, количество штрафов за парковку под запрещающими знаками сократилось на 6,7% и составило 1,9 млн постановлений. Число нарушений, связанных с парковкой на газонах, снизилось на 16,5% — до 63 тыс. случаев. Власти объясняют такую динамику профилактическим эффектом штрафов и улучшением осведомленности водителей.

Тем не менее, число эвакуированных автомобилей выросло на 0,6%, достигнув 165 тыс. машин. Этот рост связывают с ужесточением контроля и изменением правил парковки на столичных улицах. Большая часть штрафов (70%) была вынесена благодаря данным стационарных камер. Около 30% нарушений зафиксированы через приложение «Помощник Москвы», позволяющее гражданам самостоятельно сообщать о нарушениях.

Напомним, что с 1 января 2025 года в столице увеличились штрафы за парковку под запрещающими знаками — с 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Также выросли тарифы на эвакуацию автомобилей: стоимость перемещения транспортного средства с мощностью двигателя до 80 л.с. теперь составляет 7,2 тыс. рублей, а для машин с мощностью до 250 л.с. — 10,9 тыс. рублей.

