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4 авг 2023

Мотоциклистов стали штрафовать чаще

Мотоциклистов стали штрафовать чаще

Дорожные камеры на улицах Москвы теперь оборудованы нейросетями, которые лучше распознают отсутствие шлемов на водителях мотоциклов

Как заявляют власти, это нововведение позволит повысить безопасность самих мотоциклистов и на дорогах в целом. Отмечается, что наличие шлема на 65% повышает шансы уберечься от травм и на 37% снижает вероятность смертельного исхода. ЦОДД подмечает, что нейросеть анализирует происходящее на дорогах уже последние два года и способна с высокой долей вероятности распознать наличие или отсутствие шлема.

Напомним, что езда на мотоциклах, мопедах или скутерах без шлема карается штрафом в размере 1000 рублей, согласно статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. Если оплатить штраф в течении первых 20 дней, то правонарушитель может рассчитывать на скидку в 50%.

При написании новости использовалась информация:
autonews

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