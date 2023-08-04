Мотоциклистов стали штрафовать чаще

Дорожные камеры на улицах Москвы теперь оборудованы нейросетями, которые лучше распознают отсутствие шлемов на водителях мотоциклов

Как заявляют власти, это нововведение позволит повысить безопасность самих мотоциклистов и на дорогах в целом. Отмечается, что наличие шлема на 65% повышает шансы уберечься от травм и на 37% снижает вероятность смертельного исхода. ЦОДД подмечает, что нейросеть анализирует происходящее на дорогах уже последние два года и способна с высокой долей вероятности распознать наличие или отсутствие шлема.

Напомним, что езда на мотоциклах, мопедах или скутерах без шлема карается штрафом в размере 1000 рублей, согласно статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. Если оплатить штраф в течении первых 20 дней, то правонарушитель может рассчитывать на скидку в 50%.