Может ли национальный индийский автомобиль обрести второе рождение?

Может, как минимум, в умах дизайнеров и художников, которые, видоизменят его настолько, что люди попросту перестанут его узнавать.

Сегодня мы говорим про Hindustan Ambassador, который для индийцев является примерно тем же самым, что и «Жигули» для нас. Эта машина, будучи копией английского MorisOxford series III, выпускалась с 1956 по 2014 год! Настоящий долгожитель - причем за всю конвейерную жизнь автомобиль практически не менялся. Стоит помнить лишь три две даты: 1979 год, когда на автомобиль установили дизельный двигатель, и 1992 год – тогда в моторной гамме появился новый бензиновый мотор 1.8. Любопытный факт в 1993 году машину попытались отправить на экспорт в Великобританию, но планы по захвату английского рынка провалились.

Одним словом, Hindustan Ambassador стал настоящим народным автомобилем и любимцем все страны, и многие расстроились, когда узнали, что дни его сочтены. Впрочем, два дизайнера с кодовыми именами Amol и Tugbotz не захотели мириться с судьбой и разработали проект «The Ambassador», который должен стать реинкарнацией классической машины. Интересно, но при взгляде на дизайн-макет практически не замечаешь общих черт с исходником. Перед нами очень стильный и футуристский концепт. Впрочем, дизайнеры говорят, что новый «Амбасадор» и должен быть таким. Ему уготована судьба стать визитной карточкой сегодняшней Индии — стремительно развивающейся страны, известной своим «человеческим вкладом» в мировую науку и IT-разработки.