Мультимедийным системам пришел конец

Признайтесь, в какой-то момент головное устройство мультимедийки на вашем автомобиле начинало вас слегка злить. Глюки, нерасторопный интерфейс – причин можно назвать целое множество

Более того, когда принималось серьезное решение по замене, начинался квест – найди оптимальный вариант в плане функционала и производительности. Короче говоря, приходится сильно напрягать извилины, чтобы подобрать себе оптимальный комплект. В компании Dacia задумались, а почему бы не упростить жизнь всем - мысли вскоре оформились в проект Media Control.

По сути дела, машины, оборудованные данной системой, будут оснащаться только динамиками, а роль головного устройства возьмет на себя смартфон. Достаточно будет скачать лишь одно предложение, и мобильник превратится в настоящий инструмент – программное обеспечение обеспечивает даже наличие бортового компьютера. Все подключение будет происходить по протоколу Bluetooth.