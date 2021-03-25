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25 мар 2021

Мультимедийным системам пришел конец

Мультимедийным системам пришел конец

Признайтесь, в какой-то момент головное устройство мультимедийки на вашем автомобиле начинало вас слегка  злить. Глюки, нерасторопный интерфейс – причин можно назвать целое множество

Более того, когда принималось серьезное решение по замене, начинался квест – найди оптимальный вариант в плане  функционала и производительности. Короче говоря,  приходится сильно напрягать извилины, чтобы подобрать себе оптимальный комплект.  В компании Dacia задумались, а почему бы не упростить жизнь всем -  мысли вскоре оформились в проект Media Control.

По сути дела, машины, оборудованные данной системой, будут оснащаться только динамиками, а роль головного устройства возьмет на себя смартфон. Достаточно будет скачать лишь одно предложение, и мобильник превратится в настоящий инструмент – программное обеспечение обеспечивает даже наличие бортового компьютера. Все подключение будет происходить по протоколу Bluetooth. 

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За рулем

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