Министерство внутренних дел готовит поправки в уголовный кодекс России, ужесточающие уголовное наказание для тех, кто сел за руль в нетрезвом виде будучи уже привлеченным к административной ответственности (то есть оштрафованных и лишенных прав водителей).

Соответствующее уведомление появилось на сайте публикации нормативно-правовых актов ведомств Российской Федерации. В уведомлении говорится, что статья 264.1 УК России является превентивной, направленной на предотвращение более серьезных преступлений. Однако меры, ей предусмотренные, недостаточны.

В МВД ссылаются на статистику ДТП, согласно которой в 2014-2015 года количество ДТП с участием пьяных водителей практически не изменилось. Статья 264.1 УК России предусматривает штраф в размере 200-300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. В ведомстве говорят, что из-за того, что большинство проходящих по этой статье привлекаются к уголовной ответственности впервые, суды выписывают штрафы либо дают условные сроки. Что не дисциплинирует водителей.

В уведомлении о начале разработки законопроекта не говорится насколько в МВД хотят повысить штрафы и сроки лишения свободы. Ранее глава ведомства Владимир Колокольцев говорил о том, что МВД подготовит поправки в УК с тем, чтобы преступление квалифицировалось как средней тяжести, что повлекло бы большее количество приговоренных к реальным срокам лишения свободы.