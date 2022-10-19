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19 окт 2022

МВД объявило об аннулировании нескольких тысяч диагностических карт

МВД объявило об аннулировании нескольких тысяч диагностических карт

Число аннулированных в России диагностических карт за период с 1 января по 19 сентября превысило 25 тысяч

По словам представителей МВД, для доказательства правонарушения используются данные, подтверждающие, что в момент проведения техосмотра транспортное средство находилось в месте, не совпадающем с расположением пункта ТО. Как сообщает ТАСС,  карты также аннулируются, если на фотографиях, которые подтверждают факт прохождения ТО обнаруживаются вмешательство различных фоторедакторов.

К слову, оператор, который выдал недействительную диагностическую карту будет оштрафован на сумму в 300 тысяч рублей. Собственника автомобиля же уведомят о прекращении действия документов в течение трех дней с момента вынесения постановления.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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