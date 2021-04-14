МВД опровергло внедрение штрафа за неправильную резину

На протяжении нескольких недель в сеть то и дело просачивалась информация о том, что с началом лета инспектора начнут штрафовать людей за использование резины не по сезону.

Летом продолжаешь ездить на «зиме» и наоборот? Готовься к штрафу в 500 рублей – эта формулировка растиражированная множеством СМИ всерьез обеспокоила отечественных автолюбителей. Однако, как сообщает ТАСС, поводов понервничать в данный момент нет – просто возникла небольшая неразбериха.

Дело в том, что работа по внедрению такой меры наказания действительно ведется, но конкретная дата фигурировала лишь в рамках законопроекта, который еще не прошел проверку правительственной комиссии по правовым актам. Законопроект находится на стадии обсуждения и согласования.