Автомобильный портал Motorpage
28 июл 2025

МВД отказалось пересматривать правила для пожилых водителей

МВД отказалось пересматривать правила для пожилых водителей
Автор фото: ru.freepik.com

Министерство внутренних дел России решило не менять порядок допуска к управлению транспортом для граждан старше 60 лет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Пункт о возможной корректировке правил исключен из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2036 года

Изначально в опубликованной 11 июля версии документа предлагалось рассмотреть вопрос адаптации пожилых водителей и совершенствования механизмов оценки их пригодности к вождению. Поводом стало увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием. По статистике, с 2017 по 2024 год количество таких аварий выросло на 25 процентов.

Однако после широкой общественной дискуссии и обсуждений с экспертами было принято решение исключить соответствующий пункт. Как отметила Ирина Волк, стратегия будет доработана с учетом полученных мнений. В то же время МВД продолжит работу над законодательными мерами, направленными на повышение безопасности на дорогах. Обновленный вариант стратегии пока не опубликован.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Производство легковых автомобилей в России упало на 28%

25 июля 2025

Chevrolet представил футуристичный концепткар California Corvette

25 июля 2025

За первое полугодие в Москве сократилось число смертельных ДТП на 32%

25 июля 2025

В автомобилях Lada появятся голосовое управление багажником и удаленный запуск двигателя

25 июля 2025

Opel представил «заряженный» электрокроссовер Mokka GSE

25 июля 2025

Рынок автокредитования в России начал восстанавливаться, но до прошлогоднего уровня далеко

24 июля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"
Omoda C7 - omoda c7 (2024) градус авангарда
Тест драйв
11 июля 2025

Omoda C7
"Градус авангарда"
SOUEAST S09 - soueast s09 (2025) большой suv из семьи chery
Тест драйв
04 июля 2025

SOUEAST S09
"Большой SUV из семьи Chery"

Написано новостей:

3 6 1 6 5