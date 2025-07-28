МВД отказалось пересматривать правила для пожилых водителей

Министерство внутренних дел России решило не менять порядок допуска к управлению транспортом для граждан старше 60 лет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Пункт о возможной корректировке правил исключен из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2036 года

Изначально в опубликованной 11 июля версии документа предлагалось рассмотреть вопрос адаптации пожилых водителей и совершенствования механизмов оценки их пригодности к вождению. Поводом стало увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием. По статистике, с 2017 по 2024 год количество таких аварий выросло на 25 процентов.

Однако после широкой общественной дискуссии и обсуждений с экспертами было принято решение исключить соответствующий пункт. Как отметила Ирина Волк, стратегия будет доработана с учетом полученных мнений. В то же время МВД продолжит работу над законодательными мерами, направленными на повышение безопасности на дорогах. Обновленный вариант стратегии пока не опубликован.