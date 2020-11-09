МВД поставило точку в вопросе скоростных лимитов

Ведомство выступило резко против предложения снизить нештрафуемый порог, и в новой редакции КоАП позиция МВД будет учтена

По словам главы МВД, ведомство является «категорическим противником» предлагаемого в соцсетях нововведения о снижении нештрафуемого порога. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях позиция ведомства учтена, а величина штрафа не изменится.

«Практика показывает, что обустройство магистралей — основа обеспечения безопасности дорожного движения. Если на дороге есть разделительные барьеры, если дорога освещена, если покрытие ровное, то это в гораздо большей степени сказывается на безопасности, чем манипулирование этими 10 километрами в час», — сказал Колокольцев.