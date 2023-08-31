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31 авг 2023

На бывшем заводе Isuzu будут выпускать грузовики «Соллерс»

На бывшем заводе Isuzu будут выпускать грузовики «Соллерс»
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что российская компания «Соллерс» планирует запустить производство грузовиков на бывшем заводе Isuzu

Напомним, что Isuzu приостановила производство на заводе в Ульяновске «Исузу Рус» в марте 2022 года, а официально покинула российский рынок в прошлом месяце, продав всю 100% долю «Соллерс». На заводе выпускались малотоннажные, среднетонажные и тяжелые грузовики. В связи с этим, российская компания на данный момент ищет партнёра (вероятно из Китая), чтобы в ближайшем будущем наладить выпуск автомобилей.

Примерно то же самое произошло и с бывшим заводом Mitsubishi. Относительно недавно «Соллерс» запустил производство пикапов JAC T6, которые в следующем месяце обзаведутся отечественными шильдиками. 

При написании новости использовалась информация:
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