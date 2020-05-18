На дорогах страны появятся новые знаки

В РФ могут появиться новые дорожные знаки: они предупредят о выезде из зоны под контролем камер

По сегодняшним правилам, камеры на дорогах должны быть обозначены информационной табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация» (либо разметкой 1.24.4). При этом некоторые комплексы фиксации нарушений сейчас по-прежнему установлены таким образом, чтобы была возможность «подловить» водителей. К примеру, есть комплексы, которые следят за ровными, хорошо просматриваемыми участками дорог с неожиданно невысоким лимитом скорости и штрафуют автомобилистов за превышение.

в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) предложили ввести в ПДД новый знак – 6.22.1 «Зона автоматического контроля»: им будут обозначать места расположения всех комплексов. Предполагается, что в городах знак установят за 150-300 метров до камеры, а на загородных трассах – на расстоянии 300-500 метров. Кроме того, в ОНФ предложили добавить также дорожный знак 6.22.2 «Конец зоны автоматического контроля» и устанавливать его за 50-100 метров до границы участка, за которым следит камера.