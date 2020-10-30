Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2020

На дороги Европы вышел летающий автомобиль PAL-V Liberty

На дороги Европы вышел летающий автомобиль PAL-V Liberty
Автор фото: фирма-производитель

Голландская компания PAL-V объявила, что ее модель Liberty получила разрешение от Управления транспортных средств Нидерландов, позволяющее ей перемещаться по дорогам общего пользования на территории Евросоюза

PAL-V была основана в 2001 году, а первые прототипы поднялись в воздух в 2012-м. Их транспортное средство можно назвать скорее автожиром с возможностью перемещения по обычным дорогам. Сухая масса машины — 664 кг, максимальная взлетная — 910 кг. Liberty может взять на борт двух человек. В наземном режиме он приводится в движение 100-сильным мотором. При этом эксплуатационные показатели отнюдь не столь плохи, как можно предположить: на разгон с 0 до 100 км/ч тратится всего 9 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч, а запас хода составляет аж 1315 километров.

Для полета используется двигатель мощностью 200 «лошадок». В воздухе винтокрылая машина может разгоняться до 180 км/ч, хотя комфортная круизная скорость равняется 140-160 км/ч. Дальность полета зависит от взлетной массы и составляет 400-500 километров. При этом производитель закладывает в эти данные еще и возможность проехать 100-150 километров после приземления. Емкость топливного бака — 100 литров. Заправлять можно бензин от АИ-95 и выше.

Голландская компания гордится и удобством эксплуатации. На переход в режим полета и обратно требуется всего 5-10 минут, при этом не понадобится даже специальный инструмент. А еще этому автожиру достаточно взлетной полосы длиной 330 метров, так что подойдет практически любой аэродром.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chevrolet

Классический внедорожник Chevrolet 1977 года превратили в электромобиль

30 октября 2020
Changan Uni-V

Changan представил свой самый дорогой кроссовер

30 октября 2020

Mitsuoka подсадила в RAV4 ген ретро

30 октября 2020

КАМАЗ разрабатывает систему, которая приучит водителей к экономичной езде

30 октября 2020
Mini Cooper SE (2020)

В Mini меняют ориентацию на электромобили

30 октября 2020

Toyota отозвала ещё 1,5 миллиона машин из-за дефекта бензонасосов

30 октября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 изучаем харизму всем женским коллективом Тест драйв
30 октября 2020

Toyota RAV4
"Изучаем харизму Toyota RAV4 всем женским коллективом"
KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг
Тест драйв
28 октября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ"
Volvo S60 - volvo s60 (2019) пластическая операция генома
Тест драйв
26 октября 2020

Volvo S60
"Пластическая операция генома"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 6 9 9 7