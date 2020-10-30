На дороги Европы вышел летающий автомобиль PAL-V Liberty

Голландская компания PAL-V объявила, что ее модель Liberty получила разрешение от Управления транспортных средств Нидерландов, позволяющее ей перемещаться по дорогам общего пользования на территории Евросоюза

PAL-V была основана в 2001 году, а первые прототипы поднялись в воздух в 2012-м. Их транспортное средство можно назвать скорее автожиром с возможностью перемещения по обычным дорогам. Сухая масса машины — 664 кг, максимальная взлетная — 910 кг. Liberty может взять на борт двух человек. В наземном режиме он приводится в движение 100-сильным мотором. При этом эксплуатационные показатели отнюдь не столь плохи, как можно предположить: на разгон с 0 до 100 км/ч тратится всего 9 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч, а запас хода составляет аж 1315 километров.

Для полета используется двигатель мощностью 200 «лошадок». В воздухе винтокрылая машина может разгоняться до 180 км/ч, хотя комфортная круизная скорость равняется 140-160 км/ч. Дальность полета зависит от взлетной массы и составляет 400-500 километров. При этом производитель закладывает в эти данные еще и возможность проехать 100-150 километров после приземления. Емкость топливного бака — 100 литров. Заправлять можно бензин от АИ-95 и выше.

Голландская компания гордится и удобством эксплуатации. На переход в режим полета и обратно требуется всего 5-10 минут, при этом не понадобится даже специальный инструмент. А еще этому автожиру достаточно взлетной полосы длиной 330 метров, так что подойдет практически любой аэродром.