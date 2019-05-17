На дороги Швеции выехали беспилотные грузовики

Шведские власти дали разрешение стартапу Einride на регулярные перевозки грузов по дорогам общего пользования. Главная особенность фирмы заключается в том, что она использует беспилотные грузовики T-Pod

Грузовик T-Pod интересен хотя бы тем, что не имеет кабины водителя. Автомобиль относится к автономным транспортным средствам предпоследнего, четвёртого уровня и использует систему Nvidia Drive для обработки данных в режиме реального времени. Разумеется, управлять им может и человек, точнее сказать, оператор, который находится на расстоянии нескольких километров. Здесь тоже есть одна особенность, так как специалист способен контролировать перемещение до 10 электрогрузовиков одновременно.

Сейчас Einride осуществляет короткие поездки между складом и терминалом в городе Йёнчёпинг в центральной части Швеции. Сообщается, что использование электрогрузовика сокращает затраты на грузоперевозки на 60 процентов. К слову максимальная скорость грузовика, разрешённая властями, – 5 км/ч. К 2020 году стартап планирует получить разрешение на новые маршруты, и не только в Швеции, но и в США.