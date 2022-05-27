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27 май 2022

На ГАЗе не могут собирать Volkswagen и Skoda

На ГАЗе не могут собирать Volkswagen и Skoda

Новый пакет санкций, который вступил в силу двадцать пятого мая серьезно осложнил жизнь отечественному предприятию ГАЗ - на завод перестанут поставлять зарубежные комплектующие для автомобилей немецких и чешских марок

Как известно,  на нижегородском заводе до последнего времени собирались , к примеру, популярные кроссоверы Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Volkswagen Taos и лифтбэк Skoda Octavia.  Кроме того иностранными моторами оснащается и семейство коммерческих автомобилей ГАЗель.  Простой на конвейере продолжается  уже несколько месяцев.

Теперь несколько слов о санкциях. ГАЗ - актив, который принадлежит Олегу Дерипаске. США еще в 2018 году наложили ограничения на российского бизнесмена, а чтобы предприятия могли продолжать работу минфин США стал выдавать специальную лицензию. В конце января срок действия этой лицензии для ГАЗа сократили с одного года до 90 дней. Тогда же лицензию продлили до 26 апреля, а потом еще на месяц – до 25 мая. Больше лицензию пока не продлевали.

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