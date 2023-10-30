На китайских дорогах замечен Fang Cheng Bao Bao 8

В интернете появились первые шпионские изображения нового гибридного кроссовера Fang Cheng Bao Bao 8. Автомобиль поступит в продажу в следующем году

Фактически данная модель была представлена в виде концепта под названием Super 8 еще в августе этого года. На данный момент трудно сказать, какие главные отличия будут в экстерьере, поскольку запечатленная серийная версия скрывается под камуфляжем. И все же, автомобиль получит “квадратный” дизайн кузова, брутальные бампера и массивные борта.

Ожидается, что Fang Cheng Bao Bao 8 будет оснащаться гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый ДВС объемом 1,5 л. и два электромотора. Суммарная мощность составит 680 л.с. и 760 Нм крутящего момента.