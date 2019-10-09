На Октоберфесте лишили прав почти 500 водителей электросамокатов

Во время главного пивного фестиваля мира, Октоберфеста, полицейские задержали почти 500 человек за то, что они ездили на электросамокатах в нетрезвом виде

А что вы хотели? В Германии электросамокаты приравниваются к настоящим транспортным средствам, которые регламентируются буквой закона, собственно, власти и относятся к ним и к их владельцам соответствующе строго. Правда, для многих пользователей самокат остается игрушкой, и люди позволяют себе, например, передвигаться на нем в пьяном виде, за что потом и расплачиваются.

Собственно, на прошедшем фестивале было арестовано 414 водителей самокатов. Из них 254 нарушителя были лишены водительских прав. Журналисты из Deutsche Welle отмечают, что среди обычных автомобилистов тоже попадались нарушители, однако их было гораздо меньше. Так, полицейские арестовали 360 человек, которые сели за руль в нетрезвом виде, и 215 из них также лишились своих лицензий.