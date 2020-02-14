Минпромторг собирается рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании программ льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», если выделенные ранее средства закончатся до конца года

«У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то — до мая, а кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы и в целом у правительства. Если будет необходимость, будем стараться решать вопрос», — цитирует ТАСС главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Напомним, что по программам «Первый автомобиль» (для тех, кто покупает машину в кредит впервые) и «Семейный автомобиль» (двое и более несовершеннолетних детей) государство компенсирует 10% стоимости машины (25% — для жителей Дальнего Востока). В обеих программах участвуют только собранные в России автомобили стоимостью до 1 млн рублей.