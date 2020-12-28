На ремонт дорог выделят около 170 миллиардов рублей

Нет, читатели Motorpage, это будет не единовременная дотация, а долговременное финансирование, которое будет вестись до 2023 года.

Кроме того, надо учитывать, что эта сумма пойдет на все регионы нашей необъятной Родины. «Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании 24 декабря», — цитирует портал Drom портал правительства РФ.

Важно заметить, что первым регионом, который получит дотации, станет Санкт-Петербург. Направлены они будут на соединение Западного скоростного диаметра и Широтной магистрали скоростного движения. Такая связка должна позволить создать прямое сообщение между востоком и югом столицы, что должно разгрузить весь транспортный поток.