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5 июл 2019

На российских дорогах можно ездить со скоростью 150 километров в час

На российских дорогах можно ездить со скоростью 150 километров в час

В России есть современные дороги, которые позволяют безопасно ездить со скоростью в 150 км/ч. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников в ходе международного форума «Инновации в дорожном строительстве»

«Максимальная скорость в 150 км/ч может быть на наших существующих дорогах. И автомобили позволяют сегодня», — заявил Черников. По мнению начальника ГИБДД, такую скорость можно разрешить, но за исключением мест, где есть примыкание, определенный рельеф и виражи поворотов.

Напомним, что сейчас прорабатывается вопрос об увеличении скоростного лимита для автомагистралей со 110 километров в час до 130 километров в час. При этом Росавтодор отметил, что в обозримом будущем такой режим может устанавливаться только в качестве рекомендации на отдельных участках трасс.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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