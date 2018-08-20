В России компания GAC Motors практически неизвестна, тем не менее, это один из самых быстро растущих брендов на местном рынке. В августе китайцы покажут у нас сразу две модели

Одновременно, GAC Motors планирует начать продажи своих машин на российском рынке. Пока в компании держат в секрете будущие новинки и планы развития. В 2016 году компания заявляла о намерении построить у нас собственный завод в Ленинградской области, но там планировалось выпускать коммерческую технику.

По неподтвержденной информации, GAC Motors привезет в Россию только флагманские модели: большой семиместный кроссовер GAC GS8 и седан бизнес-класса GA8. Обе машины оснащаются 2-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и автоматической коробкой передач. Основными конкурентами двух моделей на российском рынке могут стать Haval H9 и Geely Emgrand GT.

Не исключено, что в России появится и более компактный кроссовер GAC GS4. На внутреннем рынке он продается с 1,3- и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями мощность 137 и 152 л.с. В зависимости от комплектации двигатели агрегатируются 5-ступенчатой механической коробкой передач, «автоматом» или роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.