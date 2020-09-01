На Сахалине откажутся от бензина и дизеля

В течение десяти следующих лет в Сахалинской области планируют полностью отказаться от машин с классическими бензиновыми и дизельными двигателями в пользу более экологически чистого транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Валерия Лимаренко, сделанное на форуме «ОстроVа-2020»

«В течение ближайших десяти лет мы планируем полностью отказаться от бензина и дизельного топлива и ездить только на электричестве, электрических моторах и газомоторном топливе. Это наша цель — мы идем к экологически чистым островам», — заявил Лимаренко.

Отметим, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин представил национальный проект «Экология», который помимо множества прочих пунктов предусматривает развитие транспорта на природном газе и электричестве. Нацпроект будут реализовывать до 2024 года. На данный момент в Сахалинской области насчитывается 85 электромобилей. Их владельцам до 2022 года в регионе предоставляют скидку 50% при оплате транспортного налога.