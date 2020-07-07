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7 июл 2020

На Варшавском шоссе за МКАД разрешат ездить 80 км/ч

На Варшавском шоссе за МКАД разрешат ездить 80 км/ч

Разрешенную скорость на Варшавском шоссе за пределами МКАД повысят с 60 до 80 километров в час

Об этом говорится в официальном Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что новые знаки на трассе появятся до конца лета.

В свою очередь в департаменте транспорта объяснили, что такое решение было принято по результатам рассмотрения предложений москвичей. В ведомстве отметили, что по этому вопросу к ним обращалось «много автомобилистов». Кроме этого, «Автодор» планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час. Как рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко, сегодня на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 км/ч

При написании новости использовалась информация:
РБК

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