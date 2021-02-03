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3 фев 2021

На выделенные полосы не будут пускать даже ночью

На выделенные полосы не будут пускать даже ночью

После введения запрета на передвижение обычного транспорта по выделенным полосам, общественность предложила несколько смягчить данную меру и разрешить выезд на полосы хотя бы ночью

В качестве аргументов, например, приводился факт большого скопления аварийной и уборочной техники по ночам. Они часто создают помехи движению, а доступ на выделенные полосы позволил бы их без проблем объезжать.

В то же время в правительстве ответили, что вопрос о «выделенках» должен решаться не на федеральном, а на региональных уровнях, ибо правила проезда устанавливаются, как раз, регионами. В свою очередь, столичный департамент транспорта выступил с резкой критикой данной инициативы, сославшись на то, что специальные полосы на то и являются специальными, дабы по ним передвигался только общественный транспорт.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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