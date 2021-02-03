На выделенные полосы не будут пускать даже ночью

После введения запрета на передвижение обычного транспорта по выделенным полосам, общественность предложила несколько смягчить данную меру и разрешить выезд на полосы хотя бы ночью

В качестве аргументов, например, приводился факт большого скопления аварийной и уборочной техники по ночам. Они часто создают помехи движению, а доступ на выделенные полосы позволил бы их без проблем объезжать.

В то же время в правительстве ответили, что вопрос о «выделенках» должен решаться не на федеральном, а на региональных уровнях, ибо правила проезда устанавливаются, как раз, регионами. В свою очередь, столичный департамент транспорта выступил с резкой критикой данной инициативы, сославшись на то, что специальные полосы на то и являются специальными, дабы по ним передвигался только общественный транспорт.