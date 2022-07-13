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13 июл 2022

На завод «Москвич» придут иранцы

На завод «Москвич» придут иранцы

На данный момент автомобили, которые будут собираться на московском заводе «Москвич», являются чуть ли не самым грандиозным секретом российского автопрома

Еще неделю назад проходила информация о том, что местную прописку получат некие китайские бренды, однако, сегодня стало известно, что на бывшем предприятии АЗЛК начнут собирать машины из Ирана.

Собственно, об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление главы центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббаса Мослема – дескать, уже все договоренности оформлены документально.

Забавно, но эти данные абсолютно не противоречат появлению на «Москвиче» китайских автомобилей JAC. Дело в том, что в Иране китайские машины выпускает местная компания Kerman Motor. И именно она может стать поставщиком машинокомплектов для нашей страны.
 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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