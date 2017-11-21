НАМИ начал производство пилотной, то есть предсерийной партии автомобилей на Единой модульной платформе (ЕМП), предназначенных для чиновников и первых лиц России. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, который посетил институт и производственные мощности.

На первом этапе НАМИ планирует собирать по 150-200 автомобилей в год, часть которых поступит в свободную продажу в конце следующего года. Всего проектом определены три модели: седан, лимузин и минивэн. Изначально проект предусматривал также и создание кроссовера, но сроки его появления, по всей видимости, решили отложить до начала производства коммерческой партии объемами в 5000 автомобилей в год с использованием производственных мощностей предприятий партнеров.

«Новейшие разработки, лежащие в основе «Единой модульной платформы», без преувеличения, во многом определят будущее российского автомобилестроения и его позиционирования на мировой арене. С одной стороны, мы создаем современную конструкторскую школу на основе самых передовых технологий и подходов к проектированию. С другой – входим в новый премиальный автомобильный сегмент. Отдельно следует подчеркнуть, что одной из основных целей проекта ЕМП является создание компетенций по разработке, а также развитие производства компонентной базы», - отметил Денис Мантуров.

Вероятнее всего, автомобили проекта «Кортеж» дебютируют на инаугурации нового президента России весной следующего года. Именно на лимузине отечественного производства должен появиться новый президент страны. Все остальные машины, как ожидается, будут показаны публике позднее.