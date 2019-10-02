В России светофоры начали обзаводиться QR-кодом, благодаря чему можно оперативно писать жалобы на ошибки в работе

Как сообщает Центр организации дорожного движения Правительства Москвы в Twitter, на светофорах постепенно начнут появляться QR-коды, при помощи которых можно будет быстро составлять обращения с жалобами на тот или иной электронный регулировщик. Для этого достаточно включить на смартфоне приложение, которые считывает QR-код, после чего в окне браузера появится возможность указать причину обращения и оставить дополнительный комментарий.

Первая такая табличка появилась на светофоре на улице Проспект Мира возле дома № 48. До конца 2019 года такими табличками планируют оснастить более 14 000 столичных светофоров в зонах пешеходных переходов.