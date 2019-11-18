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18 ноя 2019

Нам систематически не доливают топливо

Нам систематически не доливают топливо

Власти рассказали, сколько заправочных станций в России грешит недоливом топлива. Результат неутешительный

В России две трети АЗС недоливают топливо покупателям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве подчеркнули, что недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза. «По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 л образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», — рассказал представитель Минпромторга.

Напомним, что на проблему некачественного топлива еще в 2015 г. обратил внимание президент России Владимир Путин. По словам главы государства, деньги, которые россияне теряют из-за того, что вынуждены заправлять свои машины таким топливом, у них попросту крадут.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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