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3 июн 2020

Назван день с самым большим количеством пробок

Назван день с самым большим количеством пробок

С начала 2020 года самые серьезные дорожные заторы случились в последний рабочий день перед мартовскими праздниками

Шестое марта стало самым загруженным днем в 2020 году и может остаться им до конца всего года. Об этом в интервью Autonews.ru рассказал аналитик сервиса «Яндекс.Навигатор» Леонид Медников. «На пробки влияют погода и праздники, когда люди массово куда-то едут. В этом году сыграли роль праздники, город был перегружен, все ехали за подарками на 8 Марта. В этом году 6 марта — это последний рабочий день перед праздниками. Это был самый сложный день по пробкам в году. Заторы достигали 9 баллов, и наш светофор был в «красной зоне» (7, 8 или 9 баллов. — Прим. ред.) несколько часов», — уточнил Медников.

По словам аналитика «Яндекс.Навигатора», пока именно 6 марта является самым сложным днем года по трафику. Сможет ли Москва вернуться на прежний уровень загруженности, специалист затруднился ответить, отметив, что на текущий момент сервис не наблюдал повышение трафика выше 4-5 баллов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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