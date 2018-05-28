Российский автопарк по-прежнему довольно «престарелый»: несмотря на все усилия и рост продаж новых автомобилей на нашем рынке, средний возраст легкового автомобиля по-прежнему превышает 10 лет.

А если быть точным, то средний возраст легкового автомобиля в российском парке равен 13, 1 годам. При этом у иномарок он составляет 10,9 года, а у машин отечественных марок он равен 16,6 годам.

Среди иностранных автомобилей самый молодой парк имеют китайские марки (6,6 года), подсчитали аналитики агентства «Автостат». Средний возраст корейских автомобилей – 7,4 года, американских – 9,9 года. У европейских машин этот показатель составляет 10,8 года.

Самые возрастные среди иномарок – представители японских брендов (13,1 года). У отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15 лет), немного выше он у автомобилей Lada (16 лет).