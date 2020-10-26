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26 окт 2020

Названа десятка самых проблемных кроссоверов

Названа десятка самых проблемных кроссоверов

Издание The Daily Mail и британский оператор рынка машин с пробегом — компания Warrantywise — составили рейтинг самых надёжных и ненадёжных кроссоверов в возрасте от 3 до 8 лет

Индекс надёжности Renault Kadjar, лидера рейтинга, составил 95,7%. Это означает, что владельцы кроссоверов этой модели реже всего обращались на сервисные станции, а сам ремонт занимал меньшее количество времени. На второе место поставили Ford EcoSport с индексом 93,2%. Эта модель отличается самой низкой среди учтённых в исследовании средней стоимостью ремонта — 135 фунтов (176 долларов или 13 600 рублей). На третьей позиции оказался Mitsubishi ASX с индексом надёжности 90,7%.

Кроме того, в десятку самых беспроблемных вседорожников на вторичке исследователи включили Renault Captur, Lexus RX, Suzuki SX4, Dacia Duster, Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser, а замкнул десятку Mercedes-Benz GLE. Лидер антирейтинга BMW X6 получил индекс надёжности всего 20,6%. Утверждается, что за последние пять лет более трети владельцев кросс-купе были вынуждены обращаться на сервисы, причём главной проблемой вседорожника оказалась коробка передач — а это привело к высокой средней стоимости ремонта.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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