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17 фев 2023

Названы автомобили, которые стали превосходной инвестицией

Названы автомобили, которые стали превосходной инвестицией

Эксперты часто говорят, не стоит воспринимать машину в качестве объекта вложения денег - транспорт быстро обесценивается, и вся затея оборачивается потерями. Впрочем, сегодня рынок настолько трансформировался, что вышеуказанное утверждение можно назвать, как минимум, спорным

На днях "Автостат" представил рейтинг автомобилей с наиболее высокой остаточной стоимостью. Список составлялся следующим образом - брали машины  2019 года выпуска и подсчитывали, какие из них продают с наибольшей выгодой спустя три года после покупки. Удивительно, но некоторые модели сейчас продают даже дороже, чем они были куплены.

Ярким примером послужил компактный внедорожник Suzuki Jimny - он оказался в среднем на 34,2 процента дороже, чем стоил новым в 2019 году. Аналогичная картина и у отечественной "Нивы" - сейчас она стоит на 131 процент дороже. В списки также попали Lada Largus и УАЗ "Патриот".

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