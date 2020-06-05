Автомобильный портал Motorpage
5 июн 2020

Названы города, где российские автомобили популярнее всего

Названы города, где российские автомобили популярнее всего

Наибольшей популярностью отечественные бренды пользуются в Тольятти, Саратове и Ульяновске. В каждом из этих городов доля спроса на российские марки превышает 40%

В 2020 году автомобили отечественных брендов стали самыми популярными на вторичном рынке в России. На долю этих автомобилей приходится более 36% общефедерального спроса. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на исследование «Авито Авто». Так, наибольшей популярностью отечественные машины пользуются в Тольятти — домашнем городе АвтоВАЗа. В этом населенном пункте на автомобили российских брендов приходится более 60% спроса. На втором и третьем месте — Саратов и Ульяновск. В этих городах доля спроса на отечественные марки превышает 40%.

Меньше всего интересуются российскими автомобилями в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. В этих трех городах доля спроса на отечественные автомобили составляет менее 20%. Лидерами в этих регионах являются немецкие и японские автомобили.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Классический Jaguar XK120 подключили к розетке

05 июня 2020
Jeep Compass 2020

Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор

05 июня 2020

Волга возвращается

05 июня 2020

Ради скидок водители готовы на раскрытие персональных данных

05 июня 2020

Для поездок по Москве придумали новый тип пропусков

05 июня 2020
Lada 4х4

Британцам не нравится Lada

05 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной
Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"
Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?
Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 7 8