Названы города, где российские автомобили популярнее всего

Наибольшей популярностью отечественные бренды пользуются в Тольятти, Саратове и Ульяновске. В каждом из этих городов доля спроса на российские марки превышает 40%

В 2020 году автомобили отечественных брендов стали самыми популярными на вторичном рынке в России. На долю этих автомобилей приходится более 36% общефедерального спроса. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на исследование «Авито Авто». Так, наибольшей популярностью отечественные машины пользуются в Тольятти — домашнем городе АвтоВАЗа. В этом населенном пункте на автомобили российских брендов приходится более 60% спроса. На втором и третьем месте — Саратов и Ульяновск. В этих городах доля спроса на отечественные марки превышает 40%.

Меньше всего интересуются российскими автомобилями в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. В этих трех городах доля спроса на отечественные автомобили составляет менее 20%. Лидерами в этих регионах являются немецкие и японские автомобили.