Постепенно автомобили с автоматическими трансмиссиями вытесняют с российского рынка машины с «механикой». Тем не менее, пока их доля в общем объеме продаж весьма высока.

в 1 квартале 2018 года россияне приобрели 165,5 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Это составляет 45% от всего объема российского рынка.

По продажам машин с «механикой» в нашей стране лидирует отечественная Lada – за отчетный период было реализовано 71 тыс. таких автомобилей, подсчитали аналитики агентства «Автостат». На втором месте в рейтинге, с большим отставанием от лидера, располагается Renault (24,2 тыс. шт.), а замыкает первую тройку Kia (12,4 тыс. шт.).

Также россияне при покупке легкового автомобиля с МКП отдают предпочтение маркам Hyundai (9,8 тыс. шт.) и Skoda (7,1 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 брендов по продажам таких машин по итогам 1 квартала 2018 года попадают: Volkswagen (6,8 тыс. шт.), Chevrolet (6,6 тыс. шт.), Nissan (6,2 тыс. шт.), Datsun (4,5 тыс. шт.) и УАЗ (3,8 тыс. шт.).