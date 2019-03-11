Названы оптимальные автомобили для российских дорог

Нет, это не кроссоверы, а обычные седаны и хэтчбеки. Во всяком случае, так считают эксперты, сообщая, что “на российских дорогах все не так страшно, как кажется”

По сообщению издания Инфореактор, со ссылкой на автомобильного эксперта Алексея Хресина, машины повышенной проходимости не обязательны для дорог России. «На дорогах не всё так страшно, как кажется. Внедорожник точно не нужен. Если дорога проезжая, то она проезжая и без него», - заявил эксперт.

Кроме того, г-н Хресин призвал граждан не гнаться за модой и переплачивать за кроссоверы, в особенности, за переднеприводные версии, которые, де факто, по словам эксперта, являются приподнятыми универсалами. Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более, если автомобиль будет эксплуатироваться главным образом в городском режиме.

Между тем, совсем недавно аналитики назвали самые популярные автомобили в России по итогам февраля 2019 года. Лидером стала отечественная Lada Granta. При этом самым продаваемым кроссовером стал Hyundai Creta.