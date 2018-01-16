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16 янв 2018

Названы победители конкурса «Лучший автомобиль в Северной Америке»

Названы победители конкурса «Лучший автомобиль в Северной Америке»

Автосалон в Детройте: традиционное место подведения итогов ежегодного конкурса «Североамериканский автомобиль года». В этом году премия вручается  в трех категориях: легковой автомобиль, пикап/внедорожник и кроссовер/минивэн.

Приз в категории «легковые автомобили» забрала Honda Accord, опередив с большим перевесом новое поколение Toyota Camry и фастбэк Kia Stinger.

В категории пикап/внедорожник жюри, состоящее из более чем 60 американских и канадских журналистов, лучшим назвало Lincoln Navigator. Второе и третье места достались пикапу Chevrolet Colorado ZR2 и внедорожнику Ford  Expedition.

Наконец, в категории кроссоверов и минивэнов, которые в этом году были выделены в отдельную категорию, победа досталась Volvo XC60, который практически все члены жюри назвали самым технологичным и безопасным. В финал также прошли Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.

Напомним, что в прошлом году в категории «легковые автомобили» победа досталась электромобилю Chevrolet Bolt, а в категории пикапов и внедорожник приз забрал пикап Honda Ridgeline последнего поколения.
 

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