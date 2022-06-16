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16 июн 2022

Названы подержанные отечественные машины, которые стоят дороже новых

Названы подержанные отечественные машины, которые стоят дороже новых

Тяжелое положение на автомобильном рынке - неконтролируемый рост цен, проблемы с поставками и т.д, приводят к аномальным явлениям - машины с пробегом, порой, стоят дороже новых

Эксперты "Автостата" недавно провели необычное исследование - оказалось, что владельцы сразу трех российских моделей могут продать свой автомобиль сегодня дороже, чем он в свое время был приобретен. Скажем, трехлетняя классическая "Нива" по состоянию на конец марта стоит почти на тридцать процентов дороже чем такая же новая машина того времени. На втором месте идет Lada Vesta, цена за подержанную машину 2019 года выпуска сейчас на 28 процентов выше той, что была на ценнике, когда автомобиль приобретался новым.

Третью строку занял рамный внедорожник UAZ Hunter, он оснащается 2,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 135 л.с., МКП и подключаемым полным приводом.  Его подорожание зафиксировано на отметке в 27 процентов от первоначальной цены.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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