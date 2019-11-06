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6 ноя 2019

Названы самые аварийные районы Москвы

Названы самые аварийные районы Москвы

Будьте готовы крепко держаться за руль и вертеть головой на 360 градусов, передвигаясь по таким местам

ГИБДД Москвы подсчитала количество аварий в округах и районах столицы с начала нынешнего года. По итогам первых девяти месяцев самым аварийным районом города стало Выхино-Жулебино Юго-Восточного округа столицы. С января по сентябрь тут произошло 120 ДТП, сообщает Госавтоинспекция Москвы. Эта цифра на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жертвами аварий стали 8 человек, еще 144 получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры на 33,3% и 16,1% больше показателей 2018 года.

На втором месте Люблино (118 ДТП, 4 погибших и 142 раненых). Первую тройку антирейтинга замыкает Марьино (108 ДТП, 5 погибших и 117 раненых). Далее следует Бирюлево Восточное. За девять месяцев тут произошло 84 ДТП, в которых 7 человек погибли и 99 получили ранения. На пятом месте — Гольяново (74 ДТП, 4 погибших и 91 раненый).

При написании новости использовалась информация:
РБК

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