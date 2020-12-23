Названы самые медленные дороги столицы

Внемли данной информации, читатель Motorpage! Возможно, именно она обезопасит тебя от потери времени в бесконечных пробках

Департамент транспорта обозначил наиболее загруженные и наиболее свободные дороги Москвы в ноябре. Самая жесткая ситуация опять сложилась на севере – Волоколамское шоссе явный лидер по красному цвету на карте навигатора. Серебряный призер – Щелковское шоссе, а бронзу завоевало шоссе Энтузиастов.

А как насчет альтернативной стороны? Здесь лидирует Рублевское шоссе, где средняя скорость потока превышала отметку в 64 километра в час. Проспект маршала Жукова и Мичуринский проспект расположились на втором и третьих местах соответственно. Интересно, но Дептранс считает, что по сравнению с прошлогодней осенью дорожная картина улучшилась аж на двадцать процентов. Хотя, нам кажется, что читатели Motorpage, как и все столичные водители, явно, не ощущают на себе этого, учитывая девятибалльные пробки в столице уже в обеденное время.