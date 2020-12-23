Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2020

Названы самые медленные дороги столицы

Названы самые медленные дороги столицы

Внемли данной информации, читатель Motorpage! Возможно, именно она обезопасит тебя от потери времени в бесконечных пробках

Департамент транспорта обозначил наиболее загруженные и наиболее свободные дороги Москвы в ноябре. Самая жесткая ситуация опять сложилась на севере – Волоколамское шоссе явный лидер по красному цвету на карте навигатора. Серебряный призер – Щелковское шоссе, а бронзу завоевало шоссе Энтузиастов.

А как насчет альтернативной стороны? Здесь лидирует Рублевское шоссе, где средняя скорость потока превышала отметку в 64 километра в час. Проспект маршала Жукова и Мичуринский проспект расположились на втором и третьих местах соответственно. Интересно, но Дептранс считает, что по сравнению с прошлогодней осенью дорожная картина улучшилась аж на двадцать процентов. Хотя, нам кажется, что читатели Motorpage, как и все столичные водители, явно, не ощущают на себе этого, учитывая девятибалльные пробки в столице уже в обеденное время.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Подержанные автомобили будем покупать по-новому

23 декабря 2020
McLaren Sabre by MSO (2021)

Самый быстрый McLaren рассекречен

23 декабря 2020

Первый электромобиль Hyundai: названы характеристики

23 декабря 2020
Lamborghini Urus (2019)

Lamborghini Urus отзывают – могут сгореть

23 декабря 2020

Volvo готовится презентовать новый электрокар

23 декабря 2020
Lexus HX Sleigh Concept

Дизайнеры Lexus «врезались» в Санта-Клауса

23 декабря 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac XT5 - cadillac xt5 2020 автомобиль по-американски Тест драйв
22 декабря 2020

Cadillac XT5
"Автомобиль по-американски"
KIA Sorento - kia sorento (2021) чем схожи kia sorento и... хабиб нурмагомедов
Тест драйв
20 декабря 2020

KIA Sorento
"Чем схожи KIA Sorento и... Хабиб Нурмагомедов"
Audi Q3 - audi q3 2019 подтверждение правила
Тест драйв
17 декабря 2020

Audi Q3
"Подтверждение правила"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 3 5 8