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26 ноя 2021

Названы самые ненадежные автомобили

Названы самые ненадежные автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Британское издание What Car? составило новый рейтинг самых ненадежных автомобилей, опросив более шестнадцати тысяч водителей.  Отметим, что многие автомобили продаются и в нашей стране

Как вы думаете, кто оказался самым худшим? Итак, им стал Nissan X-Trail третьего поколения. Его владельцы отмечали поломки практически всех систем. Интересно, что только половина из опрошенных смогли осуществить ремонт по гарантии,  остальным пришлось выложить более 1500 фунтов стерлингов (150 тысяч рублей) за ремонт.

Очень много недовольства присутствует у владельцев автомобилей марки Land Rover. Так, например, собственники Range Rover Evoque жалуются на кузов, который плохо противостоит ржавчине. У Discovery Sport  ругают электрику. Отдельного упоминания заслуживает дизельный Land Rover Discovery, который просто оказался очень дорогим в ремонте. 

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