Автомобильный портал Motorpage
29 июн 2021

Названы самые опасные дороги Москвы

Названы самые опасные дороги Москвы

Всего в нашей прекрасной столице есть восемь участков, где происходит наибольшее количество опасных ситуаций, например, вылет на встречную полосу.

Эксперты заявляют, что все участки являются однотипными – то есть широкополосные трассы (зачастую без отбойников), где из-за резких изгибов водители рискуют потерять контроль и оказаться на чужой полосе. Собственно, первым участком является Кутузовский проспект. Второй же находится совсем рядом - Новый Арбат, если быть точным, то выезд на мост.

Перемещаемся в центр. Еще несколько участков находятся на садовом кольце. Третий по счету – в районе Смоленской площади. Четвертый - Садово-Сухаревская улица, где при съезде с Самотечной эстакады пересекаются потоки с внешней и с внутренней стороны. Пятый - Нижняя Краснохолмская улица — там, где к ней примыкает Кожевническая улица.  Последние три точки следующие: Волгоградский проспект на пересечении с Люблинской улицей; съезд с эстакады в районе Савеловского вокзала; Ленинский проспект.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bentley Bentayga (2021) вид сверху

Автомобили Bentley научились писать музыку

29 июня 2021
Geely Atlas 2018 салон

Geely объявляет российские цены на новый кроссовер Atlas Pro

28 июня 2021
Lexus LS (2021) приборная панель

Lexus объявил старт продаж обновленного LS

28 июня 2021
Lexus NX 2018 руль

Представлен новый Lexus NX

28 июня 2021
Bentley Bentayga (2021) вид сбоку сзади

Bentley привезет в Россию балет

28 июня 2021
Skoda Kushaq (2022) вид спереди

Skoda Kushaq приедет в Россию

28 июня 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo S90 - volvo s90 (2020) исторический протеже Тест драйв
28 июня 2021

Volvo S90
"Исторический протеже"
KIA Picanto - kia picanto (2021) физика и лирика
Тест драйв
24 июня 2021

KIA Picanto
"Физика и лирика"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque (2020) и переходы с аллюра на аллюр
Тест драйв
21 июня 2021

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque и переходы с аллюра на аллюр"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 5 3 3