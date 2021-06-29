Названы самые опасные дороги Москвы

Всего в нашей прекрасной столице есть восемь участков, где происходит наибольшее количество опасных ситуаций, например, вылет на встречную полосу.

Эксперты заявляют, что все участки являются однотипными – то есть широкополосные трассы (зачастую без отбойников), где из-за резких изгибов водители рискуют потерять контроль и оказаться на чужой полосе. Собственно, первым участком является Кутузовский проспект. Второй же находится совсем рядом - Новый Арбат, если быть точным, то выезд на мост.

Перемещаемся в центр. Еще несколько участков находятся на садовом кольце. Третий по счету – в районе Смоленской площади. Четвертый - Садово-Сухаревская улица, где при съезде с Самотечной эстакады пересекаются потоки с внешней и с внутренней стороны. Пятый - Нижняя Краснохолмская улица — там, где к ней примыкает Кожевническая улица. Последние три точки следующие: Волгоградский проспект на пересечении с Люблинской улицей; съезд с эстакады в районе Савеловского вокзала; Ленинский проспект.