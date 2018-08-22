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22 авг 2018

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей

Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано порядка 173 тыс. новых легковых автомобилей отечественных марок, что на 20% больше, чем год назад.

Самым популярной отечественной моделью в первом полугодии 2018 года стала Lada Vesta, разошедшаяся тиражом в 49 635 автомобилей и показавшая рост на 43,5%. На второй строчке рейтинга находится Lada Granta с результатом в 45 672 автомобиля (+8,8%). На третьей позиции – универсал Lada Largus, продажи которого выросли на 53,3% и составили 20 989 экземпляров.

Далее следует Lada XRAY, результат которой составил 16 388 единиц (+6,1%). Замыкает пятерку лидеров внедорожник Lada 4x4, обладателями которого за отчетный период стали 15 371 россиянин (+18%).

В ТОП-10 самых популярных автомобилей отечественных марок с января по июнь нынешнего года также вошли: Lada Kalina (9 364 шт.; -4,3%), УАЗ Патриот (6 505 шт.; -2,8%), Lada Priora (6 468 шт.; -4,5%), УАЗ Пикап (1 750 шт.; +42,9%) и УАЗ Хантер (738 шт.; -8%).

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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