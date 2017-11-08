Похоже и в России остается все меньше людей, считающих, что «автомат» нужен только тем, кто не умеет водить, а настоящий водитель должен управлять машиной исключительно с «механикой».

Аналитики агентства «Автостат» подсчитали, что за первые девять месяцев продажи легковых автомобилей с автоматической трансмиссией заняли 54 процента в общем объеме продаж новых машин. Продажи автомобилей с «автоматами» выросли на 16,6% до 566 400 штук. Стоит отметить, что к «автоматам» в агентстве причисляют не только классические гидромеханические коробки, но и «роботы», вариаторы и т.д.

Лидером по продажам машин с автоматом стал седан Kia Rio с 44,7 тыс. проданными машинами (+31,3% к прошлому году), на втором месте его «брат», Hyundai Solaris, коих с «автоматами» было продано 32,3 тысяч автомобилей (-18%). Замыкает тройку Hyundai Creta с результатом в 27,3 тысяч автомобилей, что в 4,8 раза больше, чем годом ранее.

Следом идут две Toyota – кроссовер RAV4 (22,4 тыс. шт.; +7,9%) и седан Camry (21,4 тыс. шт.; -1,3%). В первую десятку новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией по итогам 9 месяцев 2017 года также попали Volkswagen Polo (18,5 тыс. шт.; +10,8%), Volkswagen Tiguan (17,1 тыс. шт.; +218%), Kia Sportage (14,9 тыс. шт.; +36,3%), Nissan X-Trail (13,3 тыс. шт.; +8,6%) и Mazda CX-5 (12,8 тыс. шт.; +15,6%).