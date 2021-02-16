Названы самые популярные водительские грехи

В ГИБДД поделились статистикой водительских нарушений. За прошлый год их количество увеличилось, но связано это не с наглостью наших собратьев по потоку, а с ростом количества камер

Да, статистика была сведена на основе фотографических фактов с камер видеонаблюдения. Учитывая, что за 2020 год их количество увеличилось, то логичным образом возрос и объем штрафов. Удивительное дело, особенно если учитывать тот факт, что в прошлый год из-за пандемии водители ездили гораздо меньше.

Но сухие цифры говорят нам именно об увеличении водительских грехов. Безоговорочным лидером среди них является превышение скорости - более ста двадцати миллионов зафиксированных нарушений. На секундочку, это более 80 процентов от общего числа водительских проступков. Мы в Motoroage уже предвкушаем очередную волну дискуссий парламентариев и общественников по поводу внедрения более строгих скоростных лимитов. Почетное второе место уходит несоблюдению разметки и знаков. Бронза у проезда на красный свет.