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9 ноя 2020

Не хотите умирать на дорогах, тогда не приезжайте в эти регионы

Не хотите умирать на дорогах, тогда не приезжайте в эти регионы

Составлен рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах. В январе — сентябре 2020-го, по данным МВД, число ДТП с пострадавшими уменьшилось на 9,4%, до 105,9 тысячи, относительно аналогичного периода 2019 года

Как сообщают РИА-Новости, меньше всего аварий, в которых пострадали люди, на 100 тысяч единиц транспорта произошло в Чечне, где за отчетный период на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 44 ДТП с пострадавшими. За ней следуют Свердловская область, где данный показатель меньше ста, а также Ростовская.

В то же время больше всего ДТП с пострадавшими зафиксировано в Тыве — 632 на 100 тысяч единиц автотранспорта, что более чем в три раза выше общероссийского уровня. Что касается столицы, то она занимает девятую позицию (из 85), а Санкт-Петербург разместился на 28 позиции.

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Drom

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