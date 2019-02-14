Не останавливайся на магистрали

Власти предложили увеличить штраф за остановку на автомагистрали. Минтранс считает, что подобные нарушения провоцируют ДТП. Число погибших в таких авариях в России растет

Напомним, сейчас штраф за остановку на магистрали составляет всего одну тысячу рублей, однако в скором времени он может быть увеличен уже до трех тысяч. Соответствующий проект нормативного акта уже опубликован. В документе указано: «Анализ ДТП за истекший период 2018 года показал, что последствия ДТП, связанных с наездом на стоящее на обочине и других запрещенных местах транспортное средство, всегда носят тяжелый характер».

Между тем, в планы Минтранса входят не только увеличение штрафов, но и некоторый комплекс предупреждающих мер, а именно: установка дополнительных знаков «Остановка запрещена» и нанесение сплошной дорожной разметки желтого цвета. Интересный факт - инициатива уже встретила отпор со стороны депутатов Государственной думы. Так, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил о том, что спешить с увеличением штрафов не стоит. По его словам, подобный вид правонарушения встречается нечасто, и, как правило, водители совершают его вынужденно.